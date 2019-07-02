بن حبتور يشيد بمبادرة المجلس السياسي الاعلى

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

اشاد رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور،بالقرار الهام الذي اتخذه المجلس السياسي الأعلى بفتح حساب في فرع البنك المركزي بالحديدة تورد إليه إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى الإستراتيجية لمواجهة مرتبات الموظفين في إطار خطوات تنفيذ الاتفاق الاقتصادي الموقع عليه بمشاورات السويد.

وذكر أن المبادرة أحادية الجانب التي اتخذها المجلس في ظل تعنت الطرف الآخر ومواصلة عرقلته لتنفيذ بنود الاتفاق تأتي حرصا من القيادة السياسية في العاصمة صنعاء على حل مشكلة المرتبات إدراكا منها بأهميتها في معالجة الكثير من الصعوبات التي يعاني منها الملايين من أبناء الموظفين وفي مقدمتهم شريحة الأطفال .

جاء ذلك في كلمته التي القاها خلال مشاركته في مهرجان اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال الذي نظمته اليوم بصنعاء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، والتي اكد فيها إن الأطفال هم الشريحة الأكثر تضررا من العدوان الذي دمر المدارس والحدائق ودفع بعشرات الآلاف منهم إلى قارعة الطريق .

واعتبر استهداف العدوان للمؤسسات التعليمية يشير إلى أن هناك مخطط خطير يسعى إلى أن يظل الشعب اليمني أسير التخلف والفقر والجهل.