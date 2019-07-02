شكرا لقرائتكم خبر عن طيران التحالف يباغت الحوثيين في صعدة ومقتل وجرح العشرات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استھدفت مقاتلات التحالف العربي مساء الیوم تجمعاً للملیشیات الحوثي في محافظة

صعدة.

وقالت مصادر محلیة " إن طیران التحالف باغت تجمعاً للملیشیات الحوثیة في "جبل

الطیر" بمدیریة كتاف - شرق المحافظة أسفر عن مصرع وجرح العشرات.



ووفق المصادر " فإن غارات التحالف دمرت عدد من عربات الحوثیین في وادي الحرماء

القریب من مركز مدیریة كتاف".

كما بینت للمصادر، بأنھ "تم استھداف عربة عسكریة للملیشیات فى الفحلوین بعدد من

الغارات المكثفة على عدد من الأھداف العسكریة للملیشیات الحوثیة في مناطق متفرقة من

مدیریة كتاف التي تشھد مواجھات وقصف مدفعي متبادل بین القوات الحكومیة بقیادة

اللواء رداد الھاشمي والملیشیات الحوثیة الموالیة للنظام الإیراني".

وفي نفس السیاق، أشارت المصادر إلى أنھ "تم استھداف إحدى العربات العسكریة

للملیشیات الحوثیة ومصرع جمیع من فیھا وذلك في منطقة الفحلوین المحاذیة لمركز

المدیریة التي تترنح تحت ضربات القوات الحكومیة المدعومة من التحالف العربي".