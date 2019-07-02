شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يعود مجدداَ إلى الواجهة ويصل إلى هذه المدينة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاد الرئيس عبدربه منصور هادي اليوم الثلاثاء، إلى مقر إقامته المؤقت في العاصمة السعودية الرياض، في عودته إلى واجهة المشهد اليمني.



وقالت وكالة سبأ الحكومية، إن الرئيس عبدربه منصور هادي، عاد اليوم إلى الرياض “قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد اجرائه فحوصاته الطبية الروتينية المعتادة.



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