شكرا لقرائتكم خبر عن حملة أمنية مفاجئة في العاصمة السعودية ‘‘الرياض’’ والقبض على عشرات العمال الوافدين (فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أطاحت الحملة الأمنية المشتركة بمنطقة الرياض بعدد من العمالة تعمل لحسابها الخاص في بيع الأطعمة والخضار والفواكه.
وأظهر مقطع فيديو نشره حساب “مناصر العسكر” مداهمة أحد المنازل المهجورة بحي الديرة على شارع البطحاء يستخدمه الباعة الجائلون لتخزين البضائع والخضراوات التي يقومون ببيعها، حيث بدا في الفيديو وجود تلك الخضراوات في ظروف بيئية سيئة، وبعضها بجانب أكياس للأسمنت.
وصادرت فرق أمانة الرياض كميات الخضروات والفواكه المضبوطة، حيث سيسلم الجيد منها للجمعيات الخيرية، بينما يتخلص من التالف منها.
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