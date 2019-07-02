شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يعلن عن عدد الضحايا في الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار أبها السعودي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، عن هجوم جوي نفذته جماعة الحوثي استهدف مطار أبها جنوبي غرب السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي, إنه “عند 12:35 بالتوقيت المحلي، وقع هجوم إرهابي من مليشيا الحوثي بمطار أبها الدولي والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين”.

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وأوضح المالكي أن الهجوم أسفر عن إصابة 9 أشخاص من المدنيين، 8 منهم سعوديين وواحد يحمل الجنسية الهندية بإصابات جميعها مستقرة مبدئياً وقد تم نقلهم جميعاً إلى المستشفي”

وأكد أن “استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية”، وعادة ما نفت إيران تلك التهم.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت, فجر اليوم, استهدف مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها الدولي, مما أدى إلى تعطل في حركة الملاحة باتجاه المطار