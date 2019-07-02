شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما تشهده العاصمة صنعاء اليوم وخلقت حالة من الهلع والخوف وتسببت الى اغلاق وانقطاع خطوط السير والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تشهد العاصمة صنعاء وبقية المناطق التي لاتزال تحت سيطرة مليشيات الحوثي ازمة مشتقات نفطية خانقة وسط انباء عن اعتزام مليشيات الحوثي فرض جرعة سعرية جديدة

وقالت مصادر محلية في صنعاء لوكالة خبر ان معظم محطات الوقود اغلقت ابوابها في حين اصطفت طوابير السيارات امام محطات معدودة ما أدى الى انقطاع خطوط السير في بعض الاحياء

وأكدت المصادر ان مليشيات الحوثي نفذت حملة ميدانية على محطات البترول في صنعاء واغلقت اكثر من 52 محطة بحجة مخالفتها لقوانين المليشيات في مبرر مكشوف لافتعال ازمة مشتقات نفطية وانعاش السوق السوداء وبيع المشتقات النفطية بأسعار مضاعفة مما يدر على قيادات المليشيات مليارات الريالات.

وأوضحت المصادر ان طوابير المركبات هرعت الى المحطات قبل اغلاقها وارتفع سعر الجالون من البترول الى 15 الف ريال في السوق السوداء مع بدء الازمة.

واشارت المصادر ان وزارة النفط الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي تسعى لفرض جرعة سعرية جديدة لتعويض خسارتها جراء ايقاف تدفق المساعدات عليها من المنظمات الأممية في المناطق الخاضعة لسيطرتها والتي كانت تبيعها في السوق السوداء.