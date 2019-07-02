شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة نادرة .. الرئيس الراحل " صالح " يصطحب الشيخ الاكثر شعبية ومهابة باليمن في جولة منهكة على متن طقم عسكري قديم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للرئيس الراحل " علي عبدالله صالح " وهو يقود سيارة مكشوفة " طقم " قديمة اثناء زيارته لأحد المناطق الجبلية وبجواره الشيخ مجاهد ابو شوارب ابرز مشائح اليمن الواسع الشعبية والذي عرف بهيبته ورحل قبل سنوات في حادث مروري ومثل رحيله خسارة فادحة لليمن

واظهرت الصورة الرئيس الراحل في مشهد شديد التواضع يكشف عن خصال الزعيم الذي حكم اليمن على امتداد 33 عاما وقتل على ايدي الحوثيين في مطلع ديسمبر 2017م في منزل " الثنية " بجنوب العاصمة .



وبالرغم من رحيله الى أن صالح لايزال يمتلك شعبية كبيرة في اوساط اليمنيين والتي عززها تفافم الاوضاع التي وصلت اليها البلاد ومقارنتها بما كانت عليه خلال سنوات حكمة .