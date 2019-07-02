خبير ألماني يفجر مفاجأة عن الجيشين السعودي والاماراتي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

قال خبير ألماني في الشئون العسكرية أن الحرب في اليمن كشفت عن ضعف الإعداد القتالي للجندي المقاتل في كل من المملكة العربية السعودية والامارات وذلك رغم استعانتها بخبراء من جميع دول العالم.

واكد أن تكوين الجيش في البلدين يعتبر فكرة حديثة ولم تبدأ إلا في السبعينات من القرن الميلادي الماضي .

وفي حديثه إلى التليفزيون الألماني “دوتش فيله” قال الخبير العسكري “غيدو اشتاينبرج” أن إنشاء الحرس الوطني من أجل أن يوازن القدرة العسكرية للجيش ويحول دون التفكير في تجهيز انقلابات عسكرية .

ورآى “شتاينبرغ” أن الشيخ محمد بن زايد ولي العهد الإماراتي كان الأسبق في فكرة تأسيس جيش من المرتزقة يقوم بتنفيذ العمليات العسكرية القتالية على الأرض ، والاعتماد على قدرات جوية متفوقة ، وكانت المفاجأة من الخبير الأماني أنه قال أن الجيش الإماراتي على الرغم من أنه أصغر من الجيش السعودي إلا أنه أكثر كفاءة منه من حيث القدرات العسكري ، معتبرا أن أي مواجهة عسكرية مع إيران فإن الجيش الإماراتي سيكون أداؤه القتالي أفضل من نظيره السعودي .