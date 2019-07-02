شكرا لقرائتكم خبر عن قريبا الجنوب دولة مستقلة ضمن مجلس التعاون الخليجي..(تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال السياسي الكويتي البارز أحمد الجارالله ان الجنوب سيعود دولة مستقلة قريبا وسينضم إلى مجلس التعاون الخليجي واضاف الجارالله في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" رصدها محرر صحيفة عدن الغد " قضي الامر جنوب اليمن سيعود دولة مستقلة بعد شوية وقت , حد قوله وأكد الجارالله ان الجنوب سينضم إلى مجلس التعاون وسيتم ضبط الحدود مع اليمن الشمالي ضبطآ محكم بمشاركة خليجية . كما أكد انه ستعطي الفرصة والمساعدة لمواطني الشمال أن يحرروا بلدهم من الغزو الايراني مثل مافعل الفتناميين بالفرنسيين والامريكان ويثبتوا وطنيتهم وولائهم

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