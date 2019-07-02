شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة اب تستقبل المتقدمين لشغل الوظائف الأكاديمية الشاغرة بكلية الطب والعلوم الصحية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في إطار توجهات جامعة إب الرامية إلى تجويد العملية التعليمية و إستكمالا لمعيار البنية الأكاديمية بكلية الطب والعلوم الصحية وفقا للوائح والقوانين المنظمة.

بدأت اليوم عملية إستقبال المتقدمين حسب المواعيد التي تضمنها الإعلان في صحيفة الثورة الرسمية عن توافر وظائف شاغرة في تخصصات نوعية دقيقة بكلية الطب والعلوم الصحية وفق الشروط والمعايير المنبثقة من قانون التعليم العالي وتشريعاته مرورا بإجراءات العروض التقديمية (Presentation) ، والمقابلات الشخصية (An interview) للمتقدمين .

وقد بدأت لجنة السمنارات المكونة من عشرة خبراء اكاديمين متخصصين خمسة من جامعة تعز وخمسة من جامعة اب متابعة عرض السمنارات العلمية والمقابلات الشخصية بهدف تقييم المتقدمين الذي بلغ عددهم ٥٩ متخصصا بعد ان قامت اللجنة المكلفة من قبل رئاسة الجامعة بفحص ملفاتهم والتاكد من مطابقتها للشروط والمعايير القانونية والاكاديمية بهدف ظبط عملية التعيينات واختيار الكوادر الكفؤة علميا ومهنيا وبما يحقق رؤية الكلية ورسالتها المنبثقة من استراتيجية الجامعة ٢٠٢٥م

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وخلال الإستقبال الذي حضره وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور صادق الشراجي أكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور طارق المنصوب أن هذه الخطوات الرامية إلى تجويد العملية التعليمية وتطبيق المعايير الأكاديمية تعد ترجمة حقيقية لما ورد في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة التي يسعى إليها المجلس السياسي الأعلى خاصة فيما يتعلق بتطوير مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والدفع بخمس جامعات يمنية على الأقل لتكون من أفضل جامعات الوطن العربي .

مستعرضا ما حققته جامعة إب في مختلف المجالات لتتصدر المركز الأول على مستوى الجمهورية في مجال الجودة وتكريمها مطلع العام المنصرم وتسعى قيادة الجامعة في تنفيذ واللوائح والمعاييرالاكادمية بحسب قانون الجامعات اليمنية

وتتميز بالنزاهة والشفافية وتسعى الى تطوير التعليم العالي بما يواكب احتياجات العصر

الذي يحتم على الجميع مواصلة الدعم والتشجيع والحفاظ على مقدرات الجامعة والمساهمة في تحقيق المزيد من الإنجازات حتى تتمكن من تصدر المراكز المرموقة على الصعيدين العربي والعالمي.

هذا وقد تمت عملية الإستقبال وعرض السمنارات العلمية والمقابلات الشخصية بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور عبدالله الفلاحي ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور فؤاد حسان ونائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة الأستاذ الدكتور أحمد أبو لحوم وعميد مركز التطوير وضمان الجودة الأستاذ الدكتور نعمان فيروز وعميد كلية القانون الدكتور بشير العماد وعميد كلية الطب والعلوم الصحية الدكتور مختار الدميني وعميد مركز اللغات الدكتور عبدالقوى الشميري وأمين عام الجامعة المساعد الأستاذ رياض ماطر ومدير عام الشؤون الأكاديمية الأستاذ خالد الميتمي وبمشاركة كوكبة من الخبراء من جامعة إب وجامعة تعز لتقييم أداء المتقدمين أثناء العروض التقديمية Presentation والمقابلات الشخصية وفقا لمؤشرات جودة الأداء المقرة من قبل اللجنة .