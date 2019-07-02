شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الحرب الأهلية المندلعة بين السكان في الشيخ عثمان بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت خلال 3 أيام حرب اهلية بمدينة عدن ولاتزال مستمرة حتى اليوم .

اخبار تهمك وتشهد احياء السيلة والمحاريق هجمات مسلحة يقوم بها مسلحين من الحيين ضد بعضهما البعض خلفت جرحى وتضرر منازل كثيرة .



وبدأت المشكلة قبل أكثر من شهر قبل ان تتسع مؤخرا إلى هجمات مسلحة تستهدف الحيين.



وقال سكان محليون لصحيفة “عدن الغد” ان الحيين شهدا اشتباكات عنيفة خلفت أكثر من 13 جريح .



وبحسب السكان فقد تحولت هذه الاحياء ليلا إلى ساحة اشباح .



وقال السكان ان هناك جهات في عدن تحاول أن تغذي اﻹقتتال الداخلي بين أبناء الشيخ عثمان بالعاصمة عدن



وحسب فأن طرفي النزاع في الشيخ عثمان حصلوا على أسلحة متنوعة منها خمسين أربي جي ومئة سلاح آلي روسي وصيني وقذائف هاون وقنابل يدوية ومتفجرات ويمكن استخدامها في هجمات لاحقة.



وهذه الحرب الاهلية هي الاولى من نوعها في تاريخ المدينة حيث لم تشهد عدن هجمات يقوم بها مسلحون من حي ويهاجون حيا اخر بمختلف الاسلحة.

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