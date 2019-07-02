ورد الان: الامارات تنكس الاعلام وتعلن الحداد لمدة ثلاث ايام وبيان عاجل صدر قبل قليل

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عدن - ياسمين التهامي - نعى ديوان حاكم الشارقة وفاة الشيخ خالد، نجل حاكم الإمارة، سلطان بن محمد القاسمي، والذي توفي في بريطانيا، يوم الاثنين 1 يوليو 2019. Advertisements قد يهمك تيضاً :



وجاء في النعي أن الفقيد توفي في المملكة المتحدة، وتقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة 3 أيام، اعتبارا من وقت وصول الجثمان والصلاة عليه، وسوف يتم الإعلان عن وصوله وتشييعه في وقت لاحق.



ولم تذكر أي تفاصيل عن الوفاة.

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