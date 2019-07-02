شكرا لقرائتكم خبر عن حرب شوارع في عدن ووصول أسلحة لطرفي النزاع ..(تفاصيل) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تتواصل منذ ثلاثة أيام ، مواجهات عسكرية، بمدينة عدن ، جنوب اليمن، بين مجموعات مسلحة.
وقالت مصادر محلية، إن أحياء "السيلة والمحاريق" شهدت هجمات مسلحة يقوم بها مسلحين من الحيين ضد بعضهما البعض خلفت جرحى وتضرر منازل كثيرة .
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وبدأت المشكلة قبل أكثر من شهر قبل ان تتسع مؤخرا إلى هجمات مسلحة تستهدف الحيين.
وبحسب المصادر فان الحيين شهدا اشتباكات عنيفة خلفت أكثر من 13 جريح ، فيما تحولت هذه الاحياء ليلا إلى ساحة اشباح .
وقال السكان ان هناك جهات في عدن تحاول أن تغذي ا?قتتال الداخلي بين أبناء الشيخ عثمان بالعاصمة عدن.
وحسب المصادر فإن طرفي النزاع في الشيخ عثمان حصلوا على أسلحة متنوعة منها خمسين أربي جي ومئة سلاح آلي روسي وصيني وقذائف هاون وقنابل يدوية ومتفجرات ويمكن استخدامها في هجمات لاحقة.
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