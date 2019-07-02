شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..صورة الطيار اليمني الذي عاد بطائرة اليمنية الى مطار القاهرة وهبط بها اضطراريا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون صورة للطيار اليمني الذي كان يقود الطائرة وعاد بها الى مطار القاهرة. قد يهمك تيضاً : Advertisements وأظهرت الصورة التي رصدها بوابتي الطيار اليمني كابتن طيار ياسين قاسم وهو في قمرة القيادة. وأشاد الناشطون بالطيار مؤكدين أن الطيارين اليمنيين من انجح الطيارين في العالم ولهم مكانتهم ووزنهم لدى شركات الطيران والكثير من الكباتنة اليمنيين يعملون مع مختلف الشركات العالمية.

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