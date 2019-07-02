شكرا لقرائتكم خبر عن شــاهد بالصورة .. كيف حول الحوثي جامع الصالح بعد موت علي عبد الله صالح .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتمدت ميليشيا الحوثي جامع الصالح في منطقة السبعين جنوبي العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها، مركزاً صيفياً "نموذجياً" لتعليم الأطفال الأفكار الطائفية الحوثية.

وقال سكان محليون لـ"المشهد اليمني" إن الحوثيين اعتمدوا مايزيد على 300 طفل بين سن 12 و16 عاما لتدريسهم "أفكار الميليشيا" في جامع الصالح والذي حولوا اسمه إلى "جامع الشعب".

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وأشار السكان إلى ان القيادي الحوثي البارز، خالد المداني، والمرتبط بعلاقة مصاهرة مع زعيم الحوثيين، يشرف مباشرة على المراكز الصيفية في مناطق سيطرة الميليشيا.

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وأوضح السكان أن الميليشيا تعمد إلى تدريس الطلاب الذين تم اجبار معظمهم على حضورها، ملازم مؤسس الميليشيا، حسين الحوثي، التي تحرض على العنف.

وأشار السكان إلى أن الدروس تبدأ من بعد صلاة الفجر وحتى ما بعد صلاة الظهر، لافتين إلى أنه يتم تلقين الأطفال دروس ومحاضرات مسجلة لـ"عبدالملك الحوثي" تحض على قتال الشرعية، وتعتبر السعودية العدو الأول لليمن.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.