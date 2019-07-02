شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفي فتحي بن لزرق:ينشر صورة..هذا هو مشروع الموت في الجنوب..وأدى هروب الناس من مشروع الانفصال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحافي فتحي بن ازرق في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه محرر هناعدن أن #مشروع_الموت لمثل هكذا اصوات هربت الناس من مشروع الانفصال.. قد يهمك تيضاً : وصار مرعبا ومخيفا وكارثيا.. لمثل هكذا طرح وسلوك خرجت سقطرى عن بكرة أبيها وبصوت واحد يرج الارض هاتفة باسم اليمن.. لمثل هكذا توجه فر الحضارم وانكفئوا على انفسهم.. لمثل هكذا قول ومشروع فرت الناس هذا هو مشروعهم.. اقتله لاتحاوره.. اذبح ثم ناقش.. لن تسلم الناس رقابها للجزار مرتين. ولن يكتب التاريخ فصول الخطيئة مرتين ايضا.. تحدث الخطيئة مرة واحدة.. Advertisements لاتلوموا الناس لماذا فرت الناس من مشروع الانفصال واصبحت تناوئه.. انتم من افزع الناس .. هذا وانتم لم تتسلموا دولة.. ماذا لو صرتم الدولة؟.. افهموا.. لاتدافع الناس عن هادي ولا شرعيته.. ولاتؤمن الناس بالاصلاح وافكاره ولن تؤمن. يكره الناس الشرعية ولايثقون بها لكنهم لن يسلموا رقابهم لمن يريد قتل كل من يقول رأيا.. يدفع الناس سواطير الذبح هذه عن رقابهم.. تتلالئ اعينهم خوفا على مستقبلهم.. فهمتم..!! مشروع الذبح هذا لن ينهض ابدا.. الناس تبحث عن الحياة ، الامل.. الموت لايريدونه.. الديكم شيء غير الموت..؟! فتحي بن لزرق 30 يونيو 2019

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