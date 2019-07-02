شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور الحوثيون يهدمون منزل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح .. في حي حدة في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شرعت مليشيا الحوثي الانقلابية في هدم منزل الرئيس اليمني السابق علي صالح، في حي الكميم بصنعاء.
وقالت مصادر محلية، للمشهد اليمني، إن معدات تابعة للحوثيين شوهدت وهي تقوم بعمليات هدم في منزل الرئيس علي صالح ومحيطه في حي الكميم بصنعاء.
وكان منزل الرئيس السابق قد تعرض لقصف من مقاتلات التحالف العربي قبل سنوات.
وسيطرت مليشيا الحوثي الانقلابية على منازل الرئيس السابق بعد مقتله في مطلع ديسمبر من العام 2017م، عقب انتفاضة مسلحة قادها صالح ضد الحوثيين وفك تحالفه معهم.
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