شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء الزبيدي بوفد من حضرموت برئاسة الوكيل بن حبريش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى الرئيس عيدروس قاسم عبدالعزيز الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنويي، اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة المجلس، وفد محافظة حضرموت الذي يزور العاصمة عدن، برئاسة الشيخ عمرو بن حبريش العليي، وكيل أول المحافظة، رئيس مؤتمر حضرموت الجامع، رئيس حلف قبائل حضرموت.

ورحّب الرئيس الزُبيدي بوفد محافظة حضرموت، منوهاً بالمكانة الكبيرة التي تحتلها هذه المحافظة المهمة في الجسد الجنوبي .

وأكد الرئيس الزُبيدي أن المجلس الانتقالي الجنوبي، يُولي حضرموت اهتماماً استثنائياً يليق بتاريخها وحضورها النضالي والاقتصادي والثقافي.

وناقش الرئيس الزُبيدي مع وفد حضرموت المكون من ممثلين عن مؤتمر حضرموت الجامع، وحلف قبائل حضرموت، وعدد من قيادات السلطة المحلية بالمحافظة، الأوضاع على الساحة الوطنية الجنوبية عامة، وفي حضرموت على وجه الخصوص.

وأكد اللقاء على تماسك الوحدة الوطنية الجنوبية، وأن حضرموت من الجنوب والجنوب من حضرموت، وبأن حضرموت كانت وستظل جزءً أصيلاً من النسيج الجنوبي الواحد والمتماسك وبأنها لن تغرد خارج السرب أبداً.

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و أشاد وفد حضرموت بموقف المجلس الانتقالي الذي أعلن منذ البدء عن تبنيه لمخرجات مؤتمر حضرموت الجامع بما يتوافق مع تطلعات شعب الجنوب.

مؤكدين الحاجة إلى تعزيز اللحمة الوطنية الجنوبية بمزيد من مثل هذه اللقاءات، وتكثيف الحوارات الجنوبية، لتعزيز جوانب التوافق وتضييق مجالات التباين.

حضر اللقاء عن المجلس الانتقالي، الأستاذ أحمد حامد لملس، الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، والدكتور ناصر محمد الخبجي، والمهندس عدنان الكاف، والدكتور عبدالناصر الوالي أعضاء هيئة الرئاسة.