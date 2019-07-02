شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يبدأون بهدم منازل الزعيم علي عبد الله صالح ...شاهد الصور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شرعت مليشيا الحوثي الانقلابية في هدم منزل الرئيس اليمني السابق علي صالح، في حي الكميم بصنعاء. أخبار تهمك وقالت مصادر محلية، للمشهد اليمني، إن معدات تابعة للحوثيين شوهدت وهي تقوم بعمليات هدم في منزل الرئيس علي صالح ومحيطه في حي الكميم بصنعاء. وكان منزل الرئيس السابق قد تعرض لقصف من التحالف العربي قبل سنوات

وسيطرت ميليشيا الحوثي الانقلابية على منازل الرئيس السابق بعد مقتله مطلع ديسمبر 2018م عقب انتفاضة مسلحة قادها الزعيم ضد الحوثيين

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