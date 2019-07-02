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شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو واضح من مطار أبها بعد تعرضه لقصف حوثي .. شاهد كيف أصبح والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وثق مقطع فيديو نشرته صحيفة ”سبق“ المحلية، عودة الحياة الطبيعية تدريجيًا إلى مطار ”أبها“ في المملكة العربية السعودية، بعد تعرضه للمرة الثانية لقصف حوثي خلال أيام.
وتعرض مطار ”أبها“ فجر اليوم الثلاثاء لهجوم حوثي بطائرة مسيرة، ما أدى إلى إصابة 8 سعوديين وهندي واحد إصابات متوسطة، وذلك بعد سقوط الطائرة الحوثية بالمواقف الخارجية للمطار.
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وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، إنه ”عند الساعة الثانية عشرة وخمس وثلاثين دقيقة من فجر اليوم الثلاثاء (00:35)، وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة“.
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#سبق ترصد الحركة الطبيعية التي يشهدها #مطار_أبها الدولي pic.twitter.com/09dMdIq0Qq— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) July 2, 2019
صحيفة سبق الإلكترونية✔@sabqorg
#سبق ترصد الحركة الطبيعية التي يشهدها #مطار_أبها الدولي
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#سبق ترصد الحركة الطبيعية التي يشهدها #مطار_أبها الدولي pic.twitter.com/09dMdIq0Qq— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) July 2, 2019
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#سبق ترصد الحركة الطبيعية التي يشهدها #مطار_أبها الدولي pic.twitter.com/09dMdIq0Qq— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) July 2, 2019
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.