شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو واضح من مطار أبها بعد تعرضه لقصف حوثي .. شاهد كيف أصبح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثق مقطع فيديو نشرته صحيفة ”سبق“ المحلية، عودة الحياة الطبيعية تدريجيًا إلى مطار ”أبها“ في المملكة العربية السعودية، بعد تعرضه للمرة الثانية لقصف حوثي خلال أيام.

وتعرض مطار ”أبها“ فجر اليوم الثلاثاء لهجوم حوثي بطائرة مسيرة، ما أدى إلى إصابة 8 سعوديين وهندي واحد إصابات متوسطة، وذلك بعد سقوط الطائرة الحوثية بالمواقف الخارجية للمطار.

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وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، إنه ”عند الساعة الثانية عشرة وخمس وثلاثين دقيقة من فجر اليوم الثلاثاء (00:35)، وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة“.

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صحيفة سبق الإلكترونية✔@sabqorg

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#سبق ترصد الحركة الطبيعية التي يشهدها #مطار_أبها الدولي

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