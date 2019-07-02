شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. انقلاب عسكري: اشتباكات مسلحة وانفجارات عنيفة وسقوط قتلى وجرحى.. احداث شمال العاصمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية بمحافظة عمران، بوقوع قتلى وجرحى إثر اشتباكات قبلية عنيفة باسناد ودعم حوثي لاحد الاطراف.

وأوضحت المصادر أن اشتباكات عنيفة اندلعت بمديرية العشة بين قبائل من العصيمات و أخرى تابعة لمديرية من مديرية حرف سفيان وتغذيها المليشيات منذ زمن مخلفة قتلى وجرحى.

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وأكدت المصادر أن قتيل وجرحى سقطوا في الاشتباكات التي نشبت، السبت ولا تزال مستمرة لليوم بين قبائل العصيمات من جهة وقبائل صبارة من حرف سفيان مسنودين بمجاميع للمليشيات من جهة أخرى.

جدير بالذكر أن الخلافات بين هذه القبائل قديمة بسبب وادي "مور" وتدخلت المليشيات فيها كثيرا بعد سيطرتهم على حرف سفيان، واثارتها في عام 2009 مجددا في محاولة منها لاقتحام العصيمات لكنها باءت بالفشل.