شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : حدث عسكري هام سيفاجئ العالم ويصيب التحالف بصدمة كبرى.. هذا ما سيحدث غداً في صنعاء( صورة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، عن مؤتمراً صحفياً، سيعقده يوم غداً الثلاثاء، في العاصمة صنعاء، حول آخر المستجدات خلال شهري مايو ويونيو الماضي.

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وقال العميد سريع في بلاغ صحفي مساء اليوم الاثنين، أن المؤتمر الصحفي سيسلط الأضواء على آخر المستجدات وتفاصيل العمليات العسكرية في مختلف الجبهات، وكذا خروقات التحالف في محافظة الحديدة.

وأشار العميد سريع، إلى أنه سيتم خلال المؤتمر الصحفي عرض مشاهد نوعية لأهم الضربات الصاروخية، التي تم تنفيذها خلال الفترة نفسها.

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ومن المتوقع أن يكشف العميد يحيى سريع خلال المؤتمر الصحفي، عن آخر إنتاجات الصناعة الحربية من الأسلحة المختلفة على رأسها الصواريخ الباليستية والمجنحة وسلاح الجو المسير.

وكان العميد سريع أعلن أن اليمن ستزيح قريبا جدا الستار عن آخر إنتاجات الصناعة الحربية من الأسلحة المختلفة على رأسها الصواريخ الباليستية والمجنحة وسلاح الجو المسير.

وأكد العميد سريع في تصريحات إعلامية، الأسبوع الماضي، أن هذه الأسلحة الجديدة سيمثل الكشف عنها تحولاً مهماً في تاريخ العسكرية اليمنية سيما تلك الأسلحة التي خضعت لمراحل تجريبية ناجحة وأثبتت فاعليتها في ميدان المعركة قبل أن يتم الإعلان عنها والمزودة بتقنيات متطورة.

وقال العميد سريع ” نؤكد لشعبنا العزيز الصابر الصامد المجاهد أن كافة صنوف وتشكيلات القوات المسلحة تعمل على تطوير قدراتها الدفاعية بما يؤدي الى وقف العدوان ورفع الحصار في إطار حقنا المشروع في الدفاع عن أنفسنا وبلدنا وشعبنا وديننا وكرامتنا في ميدان المعركة المصيرية ضد التحالف.”