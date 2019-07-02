الحوثي ينشر اولى الصور فاجأ العالم ويكشف كيف حول سلاح الحوثي الجديد منشأة حيوية هامة بالسعودية .. أحداث عاجلة و "ماحقيقة"؟؟

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عدن - ياسمين التهامي - كشف موقع فلايت رادار 24 المختص برصد حركة الملاحة الجوية تأخر رحلات جوية كان من المقرر أن تهبط في مطار ابها الدولي في منطقة عسير جنوبي السعودية وذلك بعد استهدافه من قبل قوات صنعاء بعملية واسعة بطائرات مسيرة من نوع قاصف 2k

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ورصد “الجديد برس” ست رحلات إلى #مطار_أبها لن تصل أياً منها في موعدها، حيث يظهر جدول الرحلات أن الوقت المحدد للهبوط Estimated يعني تقديري وليس حسب المواعيد في جدول الوصول المعتمد بشكل يومي.

هذا وكان موقع فلايت رادار 24 المختص برصد حركة الملاحة الجوية قد كشف عن تأخر رحلات جوية كان من المقرر أن تهبط في مطار جازان جنوبي السعودية وذلك بعد استهدافه من قبل قوات صنعاء بعملية واسعة بطائرات مسيرة من نوع قاصف 2k

حيث بين الموقع ان ثلاث رحلات من المتوقع أن تصل ال #مطار_جازان خلال ربع ساعة من الان، وحالتان من #مطار_الرياض وثالثه أعلن عن تأخيرها فعلاً وكان من المفترض أنها وصلت قبل نصف ساعة قادمة من #مطار_جده.

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كما كشف الموقع أن رحلة للخطوط #السعودية كانت ستقلع من #مطار_الدمام إلى #مطار_جازان الساعة 22:50 تأجلت حتى 01:50 ومن ثم ألغيت الرحلة برمتها كما توضح الصورة.

هذا وكان المتحدث الرسمي باسم قوات صنعاء العميد يحيى سريع قد اعلن أن الطيران المسير استهدف مطار ابها الدولي بعدد من طائرات نوع قاصف 2k وذلك بعد دقائق من استهداف مطار جيزان الإقليمي بعملية مماثلة.

وأشار العميد سريع إلى أن العملية استهدفت مرابض الطائرات الحربية، مؤكدا إصابة العملية لهدفها بدقة.

وقال العميد سريع: نؤكد أن عملياتنا العسكرية تأتي في إطار الدفاع عن النفس ورداً مشروعاً على استمرار الجرائم بحق شعبنا واستمرار الحصار و العدوان على بلدنا.

وأضاف:

سبق وأن أكدنا أن هذه العمليات قد تتوسع ولن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار، وعلى العدو أن يحسب حساب ذلك.

واستهدفت قوات صنعاء مطار أبها بعدد من العمليات منذ الحادي عشر من يونيو الجاري.