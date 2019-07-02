صنعاء ..مليشيات الحوثي ترفع أسعار تعرفة بيع الطاقة الكهربائية التجارية

أصدرت ميليشيات الحوثي الانقلابية، قراراً يقضي برفع أسعار تعرفة بيع الطاقة الكهربائية التجارية، في العاصمة صنعاء القابعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية.



وبحسب قرار "الميليشيات" الصادر بتاريخ 30-يونيو المنصرم، فإن تكلفة الحد الأعلى لتعرفة بيع الطاقة الكهربائية لملاك المولدات الكهربائية هو (240) الكيلو وات الواحد، بينما حددت مبلغ (1000) اشتراك شهري على المستهلكين كحد أعلى.



جدير بالذكر أن "الميليشيات الحوثية" كانت قد أوقفت كافة المحطات الكهربائية الحكومية، بالإضافة إلى مصادرة العديد من المولدات الكهربائية، في العاصمة "صنعاء"، وذلك بهدف تشغيل مولدات الكهرباء التجارية التي تتبع قيادات حوثية رفيعة المستوى.



ويأتي قرار رفع أسعار تعرفة بيع "الطاقة الكهربائية" في ظل ظروف اقتصادية صعبة؛ يعيشها سكان العاصمة "صنعاء" وبقية المدن القابعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية.

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