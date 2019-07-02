شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الأجهزة تتسبب في ضعف إشارة الإنترنت المنزلي تجنب وضع الجهاز جانبها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نتحرك كثيراً في المنزل بحثاً عن المكان الأكثر احتفاظاً بإشارة عالية للإنترنت، فهناك أشياء بسيطة تتسبب في معاناة الكثير من الأشخاص من ضعف إشارة الإنترنت في منازلهم مثلاً قطع الأثاث ذات السطح المعدني المصنوع من المعدن. فهو يمتص الكهرباء ويحد من انتشار الموجات الضرورية لانتقال الإشارة.

وبالإضافة إلى المرايا التي تعكس الإشارة وتمنع وصولها الى الأجهزة ولهذا يفضل إبعاد جهاز الإرسال عن أقرب مرآة إليه قدر الإمكان.

ويمكن الثلاجة والغسالة أن يسببا ذلك الضعف أيضاً بسبب الماء الموجود في أنابيبهما والذي يقبض على طاقة الموجات ويؤثر سلباً على الإرسال.

Advertisements

ويجب إبعاد جهاز الإرسال عن كل تلك الأشياء لتقوية إشارة الإنترنت داخل المنزل، وإطفاؤه وإعادة تشغيله بين الحين والآخر وحمايته بكلمة سر لا يمكن سرقتها.

وقد ساهم وجود الإنترنت اللاسلكي في حل العديد من المشاكل التي كانت موجودة أثناء استعمال الإنترنت السلكي قديماً، حيث كانت الأسلاك الموجودة تحتاج إلى مساحة واسعة، بالإضافة إلى التكاليف والجهد اللازم بذله للحفاظ على بقاء الأسلاك بحالة جيدة، وتجديده كل ثلاث أشهر لضمان سرعة الإنترنت، فضلاً عن كون الأسلاك غير عملية وكثيرة التلف.

ولهذا تميز استعمال الواي فاي بسهولته، وقلة مشاكله مقارنةً بالإنترنت السلكي، وتعتبر مشكلة الواي فاي الوحيدة هي ضعف إشارة الإنترنت أحياناً.