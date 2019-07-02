شكرا لقرائتكم خبر عن قطرية تدخل موسوعة "غينس" بأغلى إبتسامة في العالم .."صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دخلت سيدة أعمال قطرية موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كصاحبة أغلى ابتسامة في العالم تبلغ قيمتها 153 ألف دولار، وذلك بعد تركيبها لطقم اسنان ذهبي مطعّم بأنقى أنواع الألماس

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