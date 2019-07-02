شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات سعودية صارمة تسعد كافة اليمنيين في الداخل والخارج .. ومصدر يكشف تفاصيلها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال صحفي يمني ان الاجهزة الامنية في السعودية وجهت بمنع الاساءة والانتقاص من الشعب اليمني في وسائل الإعلام او مواقع التواصل الإجتماعي. وأكد انيس منصور المقرب من الدوائر الحكومية اليمنية في تغريدة على تويتر،ان دوائر أمنية في السعودية وجهت بمنع اي ناشط او اعلامي سعودي أو يمني من ازدراء وانتقاص الشعب اليمني بأي لغة عنصرية. وقال منصور ان التوجيهات الامنية بدأ تنفيذها بالفعل وقد تم على اثر ذلك ايقاف عددا من الصفحات والحسابات التي كانت تهاجم اليمن والشعب اليمني . يأتي ذلك بالتزامن مع حملات دعائية تسيء للحكومة اليمنية وتدعوا إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله.



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