انقلاب مفاجئ لقبائل موالية للإصلاح في البيضاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – البيضاء

ذكرت مصادر اعلامية أن العديد من قبائل محافظة البيضاء اليمنية، هددت بشن هجمات مسلحة ضد مرتزقة العدوان وذلك رداً على استمرار الغارات الأمريكية التي تشنها بين الحين والاخر على ابناء المحافظة.

واكدت المصادر أن العديد من القبائل المعروفة بانتمائها للاخوان (حزب الاصلاح) والتي ظلت تساند التحالف السعودي الامريكي على اليمن، اعلنت عن موقفها الجديد لا سيما بعد ان طالها الطيران الامريكي بغارات تحت ذريعة محاربة القاعدة وداعش.

واشارت المصادرالى أن عدد كبير من ابناء المناطق المحاددة لأبين قتلوا بغارات شنتها طائرات بدون طيار تابعة للقوات الامريكية، مؤكدين أن عدد ضحايا تلك الغارات يفوق بكثير عدد قتلى المرتزقة المنخرطين في صفوف تحالف العدوان.