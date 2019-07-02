مليشيا الحوثي تقتل مواطنا لرفضه دفع إتاوات مالية لها في البيضاء

قُتل مواطن برصاص عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في احدى النقاط التابعة لها بمحافظة البيضاء وسط البلاد.
وذكرت مصادر محلية لـ “سبتمبر نت” أن نقطة حوثية اعترضت شاحنة، يقودها المواطن عبدالله مثنى السلالي، في مديرية الشرية، وطالبته بدفع مبلغ مالي لها.
وأوضحت المصادر أن المواطن رفض طلب عناصر المليشيا، فاطلقوا النار عليه وأردوه قتيلا.
وكانت ميليشيا الحوثي الانقلابية، استحدثت قبل يومين نقطة تفتيش في منطقة “آل حسين” بمديرية الشرية لغرض جمع إتاوات ومبالغ مالية من شاحنات النقل، واختلاسهم أموال ومبالغ باهظة، تحت مسمى جمارك.
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