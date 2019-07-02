"مسام" ينتزع 604 لغما ارضيا خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو

أعلن مشروع مسام لنزع الألغام، انه انتزع 604 لغما ارضيا – زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية- خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو المنصرم.
وأوضح مدير المشروع أسامة القصيبي أن الفرق الميدانية نزعت 268 لغما مضادا للدبابات و4 ألغام مضادة للأفراد.
وأضاف القصيبي أن الفرق نزعت أيضا خلال الأسبوع الماضي 330 ذخيرة غير منفجرة وعبوتان ناسفتان، لافتا أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية شهر يونيو ولغاية السابع والعشرين منه 1839 لغما وذخيرة غير منفجرة.
وأكد أن مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع قبل عام ولغاية يوم 27 يونيو الجاري 74115 تنوعت بين ألغام، عبوات ناسفة، وذخائر غير منفجرة.
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