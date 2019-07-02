شكرا لقرائتكم خبر عن من مشكلة عائلية إلى صراع عروش الأميرة ‘‘هيا بنت الحسين’’ تشعل فتيل الحرب بين حكام الإمارات .. وحياة ولي العهد في خطر حقيقي بعد هذا التهديد المرعب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المغرد الخليجي الشهير، "بوغانم" عن معلومات جديدة وصفها بـ "الموثوقة" حول قضية هروب الأميرة هيا بنت الحسين، زوجة حاكم دبي، محمد راشد آل مكتوم.

وذكر بوغانم، أن الأميرة متورطة في المحاولة الانقلابية على شقيقها ملك الاردن الملك عبدالله بن الحسين.

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وقال “بوغانم” الذي يحظى بمتابعة أكثر من 120 ألف شخص على تويتر في سلسلة تغريدات له رصدتها (وطن) إن هناك من قال بأن زوج الأميرة هيا محمد بن راشد هو من قام بتهريبها حتى لا يقوم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بابتزاز زوجها وأخيها الملك عبدالله بإدخالها طرفا في عملية ضغط من أجل صفقة القرن.

وزعم المغرد الشهير أيضا أنه حين قدم الملك عبدالله بن الحسين للاستفسار من محمد بن راشد المكتوم عن الامر ذهل مما سمع، مضيفا:” وهذا الامر سبب صدمه للمكتوم بسبب تدخل زوجته بالتآمر مع جهاز أمن أبوظبي للانقلاب على ملك الأردن وعليه تعمد جهاز أمن أبوظبي نشر عملية هروب هيا عن المكتوم للتشتيت عن الأمر الرئيسي وهو تورط أبوظبي في عملية الانقلاب”

واختتم “بوغانم” تغريداته بالإشارة إلى أن ابن زايد هدد ابن راشد بأنه إن تحدث عن أمر العملية الانقلابية في الاردن سيقوم بتصفية ابنه ولي العهد حمدان بن محمد بن راشد المكتوم”.