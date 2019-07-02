شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الهبوط الاضطراري لطائرة يوم امس في مطار القاهرة .. شاهد ما الذي حدث اليوم لطائرة جديدة كان على متنها نفس ركاب رحلة الامس !؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر ملاحية إن التحالف العربي رفض منح تصريح هبوط لطيران الخطوط الجوية اليمنية في مطار عدن.

وبحسب المصادر فإن التحالف رفض منح التصريح للطائرة التي أعادت مسافرين عالقين في مطار القاهرة بعد تعرض أخرى للخل فني عقب دقائق من الاقلاع في رحلة إلى عدن.

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وذكرت المصادر أن رفض التحالف منح تصريح هبوط لليمنية يعود لعدم التنسيق مسبقا معه وقدوم طيران اليمنية بشكل مفاجئ إلى مطار عدن.

وبعد 12 ساعة من انتظار الركاب والمسافرين في مطار القاهرة وفرت اليمنية طائرة بديلة لنقل المسافرين وعودتهم إلى مطار عدن، لكن التحالف رفض منحها تصريح هبوط في المطار.

وأفادت المصادر أن طائرة الخطوط اليمنية، اضطرت للعودة مجددا إلى القاهرة، بعد قرابة يوم كامل من المعاناة للركاب والمسافرين.