شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر برلمانية تفجير قنبلة مدوية وتكشف رسميا ماذا سيحدث لمئة برلماني يمني بينهم البركاني والأحمر؟ (أسماء وتفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر برلمانية في العاصمة صنعاء، عن رفض مجلس النواب الذي تسيطر عليه المليشيات الحوثية، الذراع الإيرانية في اليمن، محاولات من المليشيات لرفع الحصانة عن بعض أعضاء المجلس الموجودين في الخارج.

وقالت المصادر، إن مليشيات الحوثي استدعت رؤساء اللجان البرلمانية إلى اجتماع خاص في مقيل القيادي الحوثي ورئيس ما يسمى "المجلس السياسي" مهدي المشاط، وبحضور قيادات حوثية منهم النائب العام ورئيس مجلس القضاء الحوثيان، وتم إبلاغ رؤساء اللجان باعتزام المليشيات رفع الحصانة عن عدد من أعضاء المجلس.

مضيفة إن القيادي الحوثي مهدي المشاط، أبلغ الحاضرين أنه سيحيل القائمة إلى النائب العام لبدء اتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن نحو 100 عضو برلماني، والتي سيتم إحالتها إلى المجلس لاحقا للتصديق عليها تمهيدا لمحاكمتهم ومصادرة ممتلكاتهم في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات.

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وأشارت المصادر إلى أن رؤساء اللجان البرلمانية اعترضوا على هذه الخطوة، واعتبروا أنها ستمثل مبررا لمجلس النواب التابع للشرعية برئاسة البركاني باتخاذ خطوات مماثلة مما سيزيد من تعميق الانقسام ووضع المزيد من العراقيل في سبيل البحث عن حلول لإيقاف الحرب.

وأضافت المصادر إن أحد الحاضرين قال للمشاط تذكروا أنه في عز قوة صالح لم يتم رفع الحصانة عن يحيى الحوثي رغم أنه كان يعتبره متمردا وخارجا عن الدستور والقانون، وأنتم تريدون ترفعون الحصانة عن نحو 100 برلماني.

وأكدت المصادر، التي تحدثت لنيوزيمن، أن القيادي الحوثي مهدي المشاط رد على المعترضين: هي دولتنا وسنفعل ما نشاء، وأنتم ستوافقون بذي الوجه أو بالثاني.

وحسب المصادر فإن من بين النواب الذين تعتزم المليشيات رفع الحصانة عنهم سلطان البركاني رئيس البرلمان التابع للشرعية، والقيادي الإصلاحي حميد الأحمر، وعبدالعزيز جباري، والشدادي، وبعض الذين حضروا اجتماع البرلمان في مدينة سيئون.