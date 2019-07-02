شكرا لقرائتكم خبر عن شلال شائع يحرج الانتقالي ويتحول إلى ”أضحوكة” وموجة سخرية تجتاح مواقع التواصل بعد ظهوره كـ ”المهرج” .. لن تتوقف عن الضحك (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحول ، شلال شائع، مدير أمن عدن، المعين بضغوط إماراتية، والموالي للمجلس الانتقالي الانفصالي، إلى أضحوكة مثيرة لدى رواد التواصل الاجتماعي بعد تصريح بعث فيه رسالة إلى من وصفهم "أبناء شعبنا الجنوبي".

وقال شلال شائع في فيديو رصده محرر "شبكة بويمن الإخبارية" في رسالة غير مفهومة ، لم يستطع تركيب كلماتها ـ كعادته ـ قال: نطمئن أبناء شعبنا الجنوبي إلى الاطمئنان الذي لا يطمئن" .

وأثار هذا التصريح سخرية واسعة لدى مواقع التواصل الاجتماعي، وصفه الناشطون بـ "المهرج" .

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في حين رد آخرون اللوم، على الرئيس هادي الذي خضع للضغوط الإماراتية وعين شلال وأمثاله في مناصب قيادية.

ونشير هنا إلى ضرورة تمالك أنفسكم قبل مشاهدة الفيديو لتفادي أي احتمالات دخول بنوبة ضحك مطولة.

شاهد الفيديو: