شكرا لقرائتكم خبر عن أمر من ”الملك سلمان” يفاجئ ”آل سعود” بشأن أحد الأمراء بعد ما شاهده يفعل هذا العمل داخل المسجد الحرام! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًّا فاجأ الأسرة الحاكمة "آل سعود" بشأن أحد الأمراء، نظير ما فعله في المسجد الحرام.

ونصَّ الأمر على تعيين الأمير بدر بن سعود آل سعود، مساعدًا لقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرم؛ وفقًا لما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية. وأشارت الصحيفة، إلى الدور البارز الذي لعبه الأمير السعودي داخل المسجد الحرام، ليكون تكليفه في المنصب الجديد نظير جهوده خلال السنوات الماضية.

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