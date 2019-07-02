مسلحون في لحج يمنعون عشرات الشماليين من دخول عدن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – لحج
ذكرت مصادر محلية في محافظة لحج، جنوب اليمن، أن قوات ما يسمى بالحرام الأمني المدعوم من الامارات، منعت عشرات المسافرين من دخول المحافظة للوصول الى محافظة عدن.
واشارت المصادر الى أن مسلحين يسيطرون على نقطة أمنية شمال مدينة الحوطة، اوقفوا امس الاثنين، ثلاثة حافلات نقل نوع (هايس) وحافلتين للنقل الجماعي (الرويشان) تقل عشرات المسافرين رافضين السماح لهم من الوصول إلى عدن، بذريعة انهم جنود قادمين من محافظة مأرب .
ويأتي هذا المنع في ظل اصرار تحالف العدوان على ارغام المسافرين اليمنيين وخاصة في المحافظات الشمالية من السفر الى عدن لقطع الجوازات ومغادرة البلاد عبر مطار عدن وذلك في حال لم تتوقف الرحلات الجوية
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