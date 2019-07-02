معلومات أمريكية .. زعيم داعش في اليمن «مصري»

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات
كشفت مجموعة “أوبس لينس” الاعلامية، هوية زعيم تنظيم داعش في اليمن الذي زعمت السعودية القبض عليه الاسبوع الماضي، مشيرة إلى أن السعودية تأخرت في بث نبأ اعتقاله لمدة ثلاثة اسابيع.
وأوضحت المجموعة في تقرير بعنوان “داعش في اليمن يضيف تعقيدا آخر على أسوأ أزمة إنسانية في العالم” أن زعيم داعش “مصري الجنسية”، لافتة إلى أن اسمه هو “ابو أسامة المصري” فيما تجاهلت المجموعة أن المصري كان مقاتلاً ضمن صفوف التحالف السعودي على اليمن.
وذكرت المجموعة أن عملية اعتقال زعيم داعش في اليمن والتي تمت بإسناد أميركي لم تكن التفاصيل التي بثتها السعودية حديثة العهد، حيث تم بث الخبر في 25 يونيو الماضي.
ونقلت المجموعة عن مسوؤل عسكري يمني لم تكشف هويته القول إن “العملية جرت في 3 يونيو الماضي”.
وأضاف المسؤول العسكري “ليس من الواضح سبب انتظار المسؤولين السعوديين لأكثر من ثلاثة أسابيع للإعلان عن العملية الناجحة”.
واعتبرت مجموعة “أوبس لينس” الاعلامية أن تنظيم داعش في اليمن “أصبح تقريباً” قوة يحسب لها حساب في اشارة الى تلقيه الدعم من قبل قوات التحالف السعودي.
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