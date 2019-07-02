الجيش الوطني يحرّر مواقع إستراتيجية فى تعـز ويأسر 15 حوثيًا

أعلن الجيش الوطني أن قواته نجحت، فى تحقيق تقدم إستراتيجى فى مديرية ماوية شمال شرقى محافظة تعز.
وأفاد موقع (سبتمبر نت)، التابع لوزارة الدفاع، أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على مفرق شوكان وموقعى المدينة وتصعان وجبل الفراشة، إضافة إلى السيطرة على التلال الجبلية المطلّة على قرية الهويدة فى مديرية ماوية.
وأسفرت مواجهات الجيش الوطني مع مليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا الانقلابية، فيما أسرت قوات الجيش اليمنى 15 من العناصرالحوثية.
وتواصل قوات الجيش اليمنى تقدمها وسط انهيارات كبيرة فى صفوف مليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران التى يلوذ معظمها بالفرار.
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