التحالف العربي: استمرار عمليات الحوثي الإرهابية يثبت تورط إيران في دعمها

أكد التحالف العربي، الثلاثاء، أن استمرار عمليات الحوثي الإرهابية واستهدافها لمطار أبها الدولي جنوب السعودية بطائرات مسيرة يثبت تورط إيران في دعم هذه المليشيات.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إن هذه الأعمال الإرهابية بهذه القدرات النوعية المتقدمة تعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231).

وأضاف العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها غير الأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

Advertisements

وأشار إلى أن إعلان المليشيات الحوثية عبر وسائل إعلامها يؤكد مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي، مؤكدا أن ذلك يمثل اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب.

وكشف أن الهجوم الإرهابي أدى إلى إصابة 9 أشخاص من المدنيين، 8 منهم سعوديين وواحد يحمل الجنسية الهندية بإصابات جميعها مستقرة مبدئيا، وقد تم نقلهم جميعاً إلى المستشفيات المتخصصة.

وكان العقيد الركن تركي المالكي قد أكد في وقت سابق أن الهجوم الإرهابي قامت به المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.