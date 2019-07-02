شكرا لقرائتكم خبر عن النفيسي يغوص في العمق ويزيح الستار عن ”أخطر معركة” قادمة ستبيد أمم بأكملها .. ويكشف عن أول دولة ستطلق ”الشرارة الأولى” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاد المفكر الكويتي المعروف، الدكتور عبدالله النفيسي، مجددا لتناول موضوع "صفقة القرن" التي تمت مناقشتها في "ورشة المنامة" بحضور عربي وخليجي مخجل، تلبية لدعوة، صهر الرئيس الأمريكي، كوشنر.

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وفي تغريدة على تويتر، رصدها محرر "شبكة بويمن الإخبارية" ، تساءل النفيسي عن صفقة القرن بالقول: ‏هل ( صفقة القرن) كما يسمّيها كوشنر هي مقدمه لمعركة ( هرمجدّون ) اللفظ عبري ومعناه ( سهل مجدٌو في فلسطين )؟ ".

مشيرا إلى أن المعركة "مذكورة في ( التلمود) اليهودي وهو مرجع أكثر قدسيه عندهم من ( التوراة) ؟. ؟".

ولفت المفكر عبدالله النفيسي، إلى أنه "ووفق التلمود ستباد أمم بكاملها في هذه المعركه ؟".