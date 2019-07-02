شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| الفنانة البحرينية شيماء سبت تؤدي وصلة رقص بـ”إغراء” وملابس خفيفة وتثير ضجة واسعة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت عدة صفحات مهتمة بالمشاهير على موقع ”إنستغرام“، فيديو رقص للفنانة البحرينية شيماء سبت، عرّضها لهجوم وانتقادات حادّة. قد يهمك ايضاً: Advertisements وظهرت الفنانة خلال المسرحية في رقصة بحركات اعتبرها معلقون مثيرة، منتقدين ارتداءها ملابس خفيفة وضيقة. الفيديو المتداول هو ضمن نص مسرحية ”رايحين ملح“، بأحد المسارح في البحرين، التي تشارك ”سبت“ في بطولتها.

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