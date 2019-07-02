تظاهرات ضد الامارات وسيطرتها على المطارات وحركة طيران اليمنية

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عدن - ياسمين التهامي - تظاهرات إلكترونية ضد الامارات وسيطرتها على المطارات وحركة طيران اليمنية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وتساب تظاهرات إلكترونية نظمها آلاف الناشطين بهشتاق ذرد الامارات مطلب وطني

استعرضوا فيها كثير من الجرائم والانتهاكات والممارسات التي تمس السيادة اليمنية ومطاراتها التي تحولت بعضها الى سجون وما سجون مطار الريان الا نموذج وكذلك موقف الشرعية السلبي

وتناول الناشطون التلاعب بتوقيف رحلات طيران اليمنية وتوقيف بعضها دون اي مبررات وقالت الناشطة التربوية عيشة العطاس (لماذا نحن احرار ضدالامارات؟

‏أعمال الإمارات بعدن خارج العقل والمنطق فرحلة واحدة لليمنية لعدن يحجز المسافر المريض قبل بشهرين وعندما يأتي موعد الرحلة قد تلغى وفق مزاج المندوب الإماراتي وممنوع تبقى الطائرة بعدن للصباح وتجبر ان تبقى في جيبوتي ودفع رسوم

‏ لايسمح لطيران أخر بالوصول لعدن )

واستعرض الصحفي انيس منصور صور وفيديوهات وسخط الشعب اليمني من الدور الخطير والخبيث الذي تقوم به دولة الامارات

ونشر منصور فيديو تجهيزات مطار الريان قائلاً (مطار الريان المكلاء جاهز بنسبة 90% وهذا فيديو حديث من. داخل المطار قبل شهر

‏كل قيادة الشرعية منتظرين الافتتاح والامارات رافض الافتتاح ورافض تخرج بعد ان حولته انفاق وسجون ⁧‫#طرد_الامارات_مطلب_وطني )‬

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ونشر الاعلامي بشير الحارثي فيديوهات وتعليق قال فيه (هذه ⁧‫#مطاراتناوأرضنا‬⁩ ياتحالف الشر والخيانة لقد زاد الوضع عن حدة ووصلت بكم الوقاحة إلى منع ⁧‫#طيران_اليمنية‬⁩ من الهبوط في مطار ⁧‫#عدن‬⁩ .

‏لكن العيب هو في شرعيتنا الهزيلة والضعيفة التى جعلتكم تتمادون في اذلال اليمنيين وامتهان كرامتهم.

‏ ⁧‫#طرد_الامارات_واجب_وطني‬⁩ )

واستعرض انيس الصبيحي صور من مطار الريان اليمني المحتل من قبل القوات ⁧‫#الاماراتية‬⁩ يتم فيه توديع واستقبال إماراتيين ومحرم على اليمنيين وهو مطار يمني بارض يمنية كذلك غياب صورة الرئيس هادي والعلم اليمني وحضرت الاعلام الاماراتية وصور شيوخهم فقط في ارض يمنية ⁧‫#طرد_الامارات_واجب_وطني‬⁩ ⁧‫#الامارات_تدعم_الارهاب_باليمن‬⁩)

وكتب وكيل وزارة الشباب شفيع العبد تغريده قال فيها مطار الريان وميناءي الضبة وبلحاف مؤسسات ايرادية معطلة من قبل القوات الإماراتية منذ تدخل التحالف.

‏لم نسمع يومها تصريح لأدعياء التفويض والتمثيل لرفض التعطيل وتحصيل الايرادات.

‏مايحدث تمثيلية يتجرع الشعب وحده ويلاتها.

وهناك مئات من التغريدات التي احتوت على سخط وغضب واستنكار للعبث الاماراتي داعيين الى طرد الامارات من المطارات والموانئ السيادية تحت هشتاق

#طرد_الامارات_واجب_وطني⁩

‏⁧‫#طرد_الامارات_واجب_وطني‬⁩

‏⁧‫#طرد_الامارات_واجب_وطني‬⁩

‏⁧‫#طرد_الامارات_واجب_وطني‬⁩

‏⁧‫#طرد_الامارات_واجب_وطني‬⁩

