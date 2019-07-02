شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. إيران تنفذ تهديدها بشأن التحدي النووي وتنشر صورة لمفاعلاتها النووية ووكالة الطاقة الذرية تحذر من “كارثة” مرعبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفذت إيران تهديدها لأمريكا بعد عدم استجابة ترامب لمطالب طهران ورفع العقوبات والحظر على النفط الإيراني، وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا عن تجاوز إيران للحد المسموح به في الاتفاق النووي الموقع مع أمريكا والدول الأوروبية، لمخزون اليورانيوم المخصب، وذلك بعد أن أكد مراقبوها على الأرض تجاوز المخزون لـ300 كغ.

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وقال المتحدث باسم الوكالة، فريدريك دال، الإثنين: “إن المخزون الإجمالي الإيراني من اليورانيوم المخصب تجاوز الـ300 كغ”.

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وأضاف دال قائلا: “في إطار الرد على أسئلة وسائل الإعلام، يمكننا أن نؤكد أن المدير العام للوكالة، يوكيا أرنانو، قد أبلغ المجلس أن الوكالة وثقت في الأول من يوليو/تموز أن إجمالي المخزون من اليورانيوم المخصب الإيراني تجاوز الـ300 كغ بارتفاع في نسبة التخصيب وصلت إلى 3.67%”.

وكانت قد أرسلت الوكالة مراقبون إلى الأرض في إيران للتأكد من تجاوز طهران للحد المسموح به من تخصيب اليورانيوم، وقد أرسلوا تقريرهم على مقر الوكالة ليوثقوا تجاوز المخزون لـ300 كغ.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، أن مخزون بلاده من اليورانيوم المخصب تجاوز حد الـ300 كغ، مشيرا إلى أنه “قريبا” سيتجاوز حد إنتاج اليورانيوم المخصب المسموح به في الاتفاق النووي وهو 3.67%.

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، منذ أن خفضت طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.

واتخذت إيران تلك الخطوة، في مايو الماضي، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.