شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تنبيه للمواطنين المتواجدين في هذه الأماكن بإخلاء منازلهم والبحث عن سكن بديل بأقصى سرعة ( هذا ما قد يحدث ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية استمرار حالة عدم الاستقرار التي نشطت من يوم امس على المرتفعات الغربية و الجنوبية و أجزاء من الهضاب الداخلية.

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و من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية في فترتي الظهيرة و المساء ليومنا هذا على أجزاء من المرتفعات الغربية و الجنوبية من صعدة شمالاً و حتى لحج جنوباً، تكون اغزرها على محافظات (إب، ريمة، غرب ذمار، شرق الحديدة)، مع احتمال امتدادها إلى المناطق و الهضاب الداخلية لمحافظات (الضالع، البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت).

و أوضح أن أجزاء من الساحل الغربي و أجزاء من محافظات (صعدة، الجوف، مأرب) تتأثر بموجة الغبار واسع الانتشار التي من المتوقع ان تستمر خلال الساعات القادمة.

كما توقع المركز أن تستمر الأجواء الحارة أثناء النهار على المناطق الصحراوية و الساحلية الغربية و الجنوبية، في حين تكون معتدلة في المناطق الساحلية الشرقية، حيث تكون في المناطق الصحراوية أعلى من 40درجة مئوية، و تصل في المناطق الساحلية إلى 38 درجة مئوية.

و نبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى ضرورة الابتعاد عن بطون الأودية و مجاري السيول أثناء و بعد هطول الأمطار.

و نبه قاطني المناطق الصحراوية أو الذاهبين اليها من التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان خصوصا خلال فترة الظهيرة.