شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..( صورة نادرة ) الرئيس الراحل " صالح " يصطحب الشيخ الاكثر شعبية ومهابة باليمن في جولة منهكة على متن " طقم عسكري " قديم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للرئيس الراحل " علي عبدالله صالح " وهو يقود سيارة مكشوفة " طقم " قديمة اثناء زيارته لأحد المناطق الجبلية وبجواره الشيخ مجاهد ابو شوارب ابرز مشائح اليمن الواسع الشعبية والذي عرف بهيبته ورحل قبل سنوات في حادث مروري ومثل رحيله خسارة فادحة لليمن .

واظهرت الصورة الرئيس الراحل في مشهد شديد التواضع يكشف عن خصال الزعيم الذي حكم اليمن على امتداد 33 عاما وقتل على ايدي الحوثيين في مطلع ديسمبر 2017م في منزل " الثنية " بجنوب العاصمة .

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وبالرغم من رحيله الى أن صالح لايزال يمتلك شعبية كبيرة في اوساط اليمنيين والتي عززها تفافم الاوضاع التي وصلت اليها البلاد ومقارنتها بما كانت عليه خلال سنوات حكمة .