مصادر تكشف حقيقة انسحاب القوات الاماراتية من اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب

نفى مصدر عسكري محسوب على حزب الاصلاح في مأرب ، الانباء التي ترددت عن قيام الإمارات، بسحب قواتها من محافظة مأرب شمال شرق اليمن.

ونقل موقع”عربي21″ عن المصدر الذي وصفته بالموثوق والذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن القوات الإماراتية قامت في اليومين الماضيين بسحب قواتها وآلياتها العسكرية من جبهة صرواح، غربي مأرب نحو معسكر “صحن الجن”، جاءت في إطار”عملية تبادل دوري والصيانة تجريها كل 6 أشهر”، وأضاف أن قواتها باقية في مأرب ولم تغادرها.

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وكانت مواقع محلية ومنها مواقع تابعة لحزب الاصلاح قد ذكرت السبت الماض، أن أبوظبي بدأت بسحب قواتها بشكل جزئي من مأرب سعيا منها في تقليص وجودها العسكري في اليمن.

وقبل ذلك بيوم، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين إماراتيين قولهم إن بلادهم شرعت في تقليص قواتها في مدينة عدن، بسبب التهديدات الأمنية الناتجة عن تزايد التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وتسعى السلطات الإماراتية وفق مراقبين، لامتصاص ردود الافعال الشعبية والرسمية إزاء مواقفها وأطماعها، وإيهام اليمنيين بتسريب معلومات تفيد بإنها بدأت تقليص وجود قواتها في اليمن، بعدما تعالت الأصوات المطالبة بطردها من اليمن.