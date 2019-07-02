عملية عسكرية مرتقبة لمساندة تحرير مديرية الحشوة بصعدة

كشفت مصادر عسكرية عن عملية مرتقبة لقوات الشرعية، لمساندة تحرير مديرية الحشوة بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي الإنقلابية .

وقالت المصادر، بحسب صحيفة الإمارات اليوم، أن العملية العسكرية المرتقبة سيرافقها فتح جبهات جديدة في المصلوب والمتون باتجاه عمران والعاصمة صنعاء، في إطار خطة عسكرية، تضمن استئناف عملية التحرير التي ستبدأ قريباً بالساحل الغربي للضغط على الحوثيين من أجل تنفيذ اتفاق السويد، بشأن الانسحاب من الحديدة وموانئها.

وتمكنت قوات اللواء الثالث حرس حدود من إفشال هجوم للميليشيات باتجاه مواقع الجيش اليمني في محور الشامية الحدودي التابع لمديرية باقم شمالي صعدة، وكبدت الميليشيات قتلى وجرحى .

وشنت قوات الشرعية هجوماً معاكساً أدى إلى فرض سيطرتها على عدد من التباب المحيطة بجبل النار المطل على مركز مديرية باقم، وشنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيات في منطقة القد بمديرية رازح، ومنطقة آل علي بالمديرية ذات، ما أدى إلى تدمير عدد من الأسلحة والآليات التابعة للميليشيات ومصرع وإصابة عدد من عناصر الحوثي.

وأوضحت المصادر أن هناك توجيهات برفع الجاهزية القتالية لبدء مرحلة عسكرية تشمل جبهات الجوف وصعدة ومحيط العاصمة صنعاء والساحل الغربي وحجة وتعز، بعد قيام الميليشيات، باستغلال فترة ما بعد اتفاق السويد في التصعيد العسكري.