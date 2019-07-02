شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : وفاة أشهر فنان مصري .. والحزن يعم المدن المصرية بعد كشف السبب.. شاهد من يكون؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الدبور – توفي الفنان المصري عزت أبو عوف، صباح اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض في مستشفى الصفا بالقاهرة.

وأعلنت الفنانة مها أبو عوف، خبر وفاة شقيقها صباح اليوم.





وكان أبو عوف خضع لجراحة في القلب عام 2015 وتعافى منها لكنه عانى من مشكلات صحية مؤخرا أدت لتدهور صحته.

ونعت نقابة المهن التمثيلية المصرية عزت أبو عوف وقالت بصفحتها الرسمية على فيسبوك إن الفنان الراحل ”كان نموذجا للفنان المحترم والخلوق.. كان وسيظل رمزا من رموز الفن المصري“.

وكان آخر ظهور للفنان عزت أبو عوف، برفقة المطرب المصري عمرو دياب، في إعلان لإحدى شركات الاتصالات.

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وللفنان الراحل، رصيد حافل من الأعمال في السينما والدراما التلفزيونية، كما تولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عام 2006 ولمدة 7 سنوات.

ونشر متابعي الفنان عدة تغريدات عزي بوفاته، وقال أحد النشطاء : “زعلت جدا لما عرفت انه مات .. منساش دوره المبدع ف فيلم واحد من الناس ولا وقفته لما كان الوحيد من الوسط الفني اللي كان جرئ ورفض الدم ف ٣٠ يونيو ربنا يرحمه ويسامحه”

وكان عزت أبو عوف ضد الإنقلاب، وطلب عدم القيام بإنقلاب لأن الإخوان معهم الشرعية وقال انتظروا ٣ سنين وتنتهي فترة حكمهم وكما فازوا بإنتخابات سيرحلوا بإنتخابات، أما إذا قمنا بثورة و إنقلاب سينتج عنه دماء كثيرة.