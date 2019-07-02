عاجـــل : شاهد اول فيديو من مطار ابها الدولي بعد تعرضه للقصف الحوثي فجر اليوم

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عدن - ياسمين التهامي - صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، بأنه عند الساعة الثانية عشرة وخمس وثلاثين دقيقة من فجر اليوم (الثلاثاء) (00:35)، وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة. وأوضح العقيد المالكي، أن الحادث تجري متابعته من الجهات المختصة، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي لمشاهدة الفيديو اضغط (هنــــــــــــــــــــــــــا)

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