شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الحوثي على مطار أبها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ، ان عدد ضحايا الهجوم الإرهابي على مطار أبها قبل قليل قد اسفر عن سقوط تسعة جرحى .

هذا وقد اصيب ثمانية سعوديين ومقيم من الجنسية الهندية في الهجوم على مطار أبها الان .

الجدير بالذكر ان الدفاعات الجوية السعودية كانت قد تصدت لعشرات الطائرات المسيرة التي كانت في طريقها الى مطار أبها وجازان ، وفجرتها بالجو .