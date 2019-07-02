شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الحوثي على مطار أبها والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ، ان عدد ضحايا الهجوم الإرهابي على مطار أبها قبل قليل قد اسفر عن سقوط تسعة جرحى .
هذا وقد اصيب ثمانية سعوديين ومقيم من الجنسية الهندية في الهجوم على مطار أبها الان .
الجدير بالذكر ان الدفاعات الجوية السعودية كانت قد تصدت لعشرات الطائرات المسيرة التي كانت في طريقها الى مطار أبها وجازان ، وفجرتها بالجو .
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